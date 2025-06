Un Anderlechtois en demi-finale de la Gold Cup : César Huerta et le Mexique se qualifient

Le RSC Anderlecht va devoir se passer de César Huerta un peu plus longtemps. Le Mexique s'est hissé en demi-finales de la Gold Cup.

Ce samedi, on a pu constater que Besnik Hasi manquait d'options sur le flanc gauche après le départ de Samuel Edozie, dont le prêt n'a pas été prolongé, et en raison de l'absence de César Huerta. Le Mexicain dispute en effet la Gold Cup en ce moment avec le Mexique.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Mexique affrontait l'Arabie Saoudite, pays invité pour cette édition 2025. Et El Tri l'a emporté 2 buts à 0, via des réalisations signées Alexis Vega et Abdullah Madu (csc). Déception pour "Chino" Huerta, cependant : l'Anderlechtois est resté sur le banc tout le match, tout comme l'ex-Rouche Memo Ochoa, gardien réserviste durant ce tournoi.

La préparation de Huerta sera courte

Le Mexique se hisse donc en demi-finale de la Gold Cup et y affrontera le Honduras, tombeur du Panama aux tirs au but dans l'autre rencontre de la soirée. L'autre demi-finale opposera les vainqueurs de Canada-Guatemala et USA-Costa Rica.

César Huerta vit une Gold Cup assez terne à titre individuel. Il n'a pas encore été titularisé par Javier Aguirre et s'est contenté de 7, 18 puis 15 minutes de temps de jeu en poules, avant de rester sur le banc en quart de finale.

Si le Mexique se qualifie pour la finale, Anderlecht devra se passer de son ailier un peu plus longtemps : la finale est prévue pour le 7 juillet. Et César Huerta n'aura pas pu prendre de véritable repos avant de revenir en pleine préparation de la saison. Pas l'idéal...