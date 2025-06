"Il va vous mettre des étoiles dans les yeux" : ces nouveaux de la RAAL qui ont tout pour faire peur à la D1A

La préparation doit permettre à plusieurs nouvelles recrues de la RAAL de prendre leurs marques dans l'effectif. Les supporters ont déjà pu les voir en action, hier.

Avec la rotation intégrale opérée par Frédéric Taquin au repos, la toute nouvelle Easi Arena a déjà vu bon nombre de nouvelles têtes face à Differdange. Parmi les renforts les plus convaincants pour leur première devant leur nouveau public, on retrouve Matthis Riou.

Le blondinet arrivé de Guingamp a déjà montré beaucoup de personnalité en défense. En plus de ces anticipations souvent très justes, le Breton s'est distingué par quelques sorties décidées balle au pied.

Il fait partie des arrivées donnant le sourire à l'entraîneur Frédéric Taquin : "J'ai bien aimé, il y a de la qualité. Maintenant, les nouveux doivent apprendre à fonctionner dans nos animations. C'est un peu plus facile pour un défenseur central de prendre ses marques. On a pu constater que Riou était très précis, il est capable de donner de très bons ballons", explique-t-il en conférence de presse.

Un bon premier test

En deuxième mi-temps, la palme est sans doute revenue à Dario Benavides, arrivé de l'équipe réserve du FC Séville. Le latéral espagnol est venté pour sa qualité de centre mais a surtout fait merveille par ses infiltrations (comme sur son but annulé), laissant à Nolan Gillot le soin de se charger de centrer depuis le flanc gauche.

"Il y a encore des automatismes à trouver mais il nous a déjà apporté beaucoup", confirme Taquin. Autre renfort monté à la pause, Noah Makembo s'est montré plus discret. Mais l'ancien grand espoir du Standard aura l'occasion de monter en puissance durant la préparation après des derniers mois compliqués à Liège.

Par contre, Alexis Beka Beka n'était pas encore présent. Vu son pédigrée, le milieu de terrain français est très attendu. Mais il revient du loin et Frédéric Taquin lui laissera le temps dont il a besoin : " Il n'est pas encore tout à fait prêt. Je peux le faire jouer, il va vous mettre des étoiles dans les yeux, mais en ce moment, il ne le ferait pas longtemps et risquerait de se blesser. Je veux qu'il soit au top athlétiquement pour qu'il puisse montrer quelque chose de cohérent et éviter qu'il ne se blesse".