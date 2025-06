Un candidat surprenant aux Diables Rouges ? "Si je fais ça, j'aurai mes chances"

À un an de la Coupe du Monde, il y a peu de temps pour se faire une place dans le groupe des Diables Rouges. Mais certains candidats y croient.

C'est le cas d'Ignace Van der Brempt (23 ans), l'ancien talent du Club de Bruges, parti en 2022 à Salzbourg et qui va tenter de confirmer en Serie A la saison prochaine. La saison passée, Van der Brempt était prêté par le RB Salzbourg à Côme, et a disputé 20 matchs en Italie.

Suffisant pour que Côme lève l'option d'achat à hauteur de 5 millions et s'offre le latéral droit pour de bon. La saison prochaine doit être celle de la confirmation. Des blessures musculaires avaient empêché l'ancien international U21 de réellement enchaîner jusqu'ici.

"À cause de mes blessures aux ischio-jambiers, je n'ai pas pu enchaîner comme je le souhaitais", regrette Van der Brempt dans un entretien accordé au Nieuwsblad. "J'espère vivre une saison plus tranquille. Et si c'est le cas, je crois que j'ai mes chances d'être appelé en équipe nationale", assure l'ex-Brugeois.

Ignace Van der Brempt ne rêve peut-être pas tout haut : le poste de latéral droit est fort dépourvu en équipe nationale. Derrière les vétérans Meunier et Castagne, qu'on peut considérer sur le déclin, la porte est ouverte pour qu'un jeune s'impose.

Van der Brempt compte 15 caps en équipe nationale U21. S'il s'impose comme un incontournable en Serie A, il pourrait donc potentiellement dépasser les jeunes déjà appelés, tels que Sardella et Seys.