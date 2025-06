Les supporters apprécieront : Charleroi refuse une offre pour un jeune talent et vise la continuité

Le Sporting Charleroi veut passer un palier, et cela passe par la continuité. Rik De Mil est resté aux manettes, et le club a refusé une offre pour Mehdi Boukamir.

Ces dernières années, les supporters du Sporting Charleroi ont parfois été fort critiques de la politique de Mehdi Bayat : chaque été, le club perdait ses meilleurs joueurs, et peinait à renforcer son équipe pour jouer les premiers rôles.

Après plusieurs saisons sans Europe, le RCSC s'est qualifié pour les préliminaires de la Conference League et a au passage annoncé son nouveau plan pour l'avenir. Intitulé Horizon 2030, il doit consolider le Sporting Charleroi au subtop belge, et s'insère en parallèle au projet de construction de nouveau stade.

Mais pour y parvenir, le noyau aussi a besoin de continuité. Dans cette optique, Charleroi a envoyé un message en restant ferme concernant Rik De Mil, qui était convoité par l'Antwerp et par La Gantoise mais est resté à bord. Et le groupe de joueurs ne devrait pas être bouleversé non plus.

Africa Foot révèle ainsi que le Sporting Charleroi aurait refusé une offre pour le jeune Mehdi Boukamir (21 ans), prêté la saison passée à Pafos mais appelé à devenir un joueur important pour Rik De Mil cette saison. Le club croit au potentiel du jeune international marocain U23, et ne le laissera pas partir sans offre conséquente.

C'est le club de Nashville, en MLS, qui aurait émis une offre pour le frère d'Amine Boukamir (18 ans), lui aussi sous contrat au club. Mehdi Boukamir a joué 23 matchs pour Charleroi avant son prêt, et espère revenir au Mambourg dans la peau d'un titulaire potentiel.