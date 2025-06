Teddy Teuma sort du silence après son calvaire à Reims : "Ils ont estimé que je n'allais pas être d'une grande utilité"

Teddy Teuma, écarté du noyau A, a traversé une saison difficile au Stade de Reims. L'ancien joueur de l'Union est revenu sur cette mise à l'écart qu'il considère injustifiée.

Le Stade de Reims a connu une fin de saison cauchemardesque, marquée par une défaite face à Metz lors du barrage, synonyme de relégation en Ligue 2. Une première depuis 2018 pour le club champenois.

Parmi les joueurs mis de côté dans ce contexte difficile figure Teddy Teuma, ancien capitaine et ex-milieu de terrain de l’Union Saint-Gilloise. Écarté du groupe, il n’a disputé qu’une dizaine de matchs de championnat.

Teddy Teuma revient sur sa mise à l'écart

Dans un entretien accordé à Var-Matin, l’international maltais est revenu sur cette mise à l’écart, qu’il considère comme injustifiée. “Ils ont cherché un bouc émissaire par rapport aux mauvais résultats de l’équipe et c’est tombé sur moi.”

“J’aurais préféré terminer la saison mais on ne pourra pas me mettre sur le dos la relégation et la défaite en finale de Coupe de France. Ils ont estimé que je n’allais pas être d’une grande utilité par rapport aux besoins de l’équipe.”

Alors qu’un départ semblait se profiler ces dernières semaines, l’arrivée de Karel Geraerts à la tête de l’équipe — qu’il a bien connu à l’Union — pourrait rebattre les cartes pour Teuma.

“C’était un choix du coach et de la direction du club. Mais je suis resté à la fois respectueux et droit dans mes bottes. Et j’essaye de relativiser : c’est la première fois que cela m’arrive en dix ans de professionnalisme.”