"Deux pistes presque finalisées" : le mercato du Standard va s'emballer à nouveau

La semaine prochaine pourrait encore être mouvementée pour le Standard sur le marché des transferts. L'arrivée de Josué Homawoo est attendue, tout comme un dénouement dans les dossiers Thomas Henry et Casper Nielsen, qui veulent rejoindre Sclessin.

Le Standard a disputé son premier match amical de la saison ce samedi sur le terrain d’Aubel avec deux équipes hybrides. Sans pour autant faire trembler les filets à outrance, les Rouches se sont imposés avec trois buts d’avance, lançant ainsi leur préparation de manière satisfaisante.

À l’issue de la rencontre, Mircea Rednic a commenté le mercato estival du club liégeois. Cinq joueurs ont déjà été officialisés, Josué Homawoo est attendu en début de semaine prochaine, et le club espère encore conclure positivement les dossiers de Casper Nielsen et Thomas Henry.

"Marc réserve de belles surprises, j’ai confiance en lui. Josué Homawoo va arriver, je le connais bien. Pour ce qui est des attaquants, deux pistes sont quasiment finalisées. Marc fait du bon travail."

C'est presque fait pour Thomas Henry au Standard

Parmi ces deux pistes, Thomas Henry semble clairement visé. L’attaquant français du Hellas Vérone devrait rejoindre prochainement les bords de Meuse, une arrivée qui représenterait une opération intéressante pour le Standard.

À l’origine, le Hellas Vérone envisageait de libérer Thomas Henry gratuitement. Mais face à l’intérêt croissant suscité par le joueur, le club italien a tenté de réclamer une indemnité. Une évolution défavorable pour le Standard, qui souhaite limiter les dépenses, mais aussi pour le joueur, désireux de rejoindre Sclessin.

Ancien buteur de Tubize et Louvain, Henry pourrait parvenir à un accord pour rompre son contrat en Italie avant de parapher un bail de trois ans avec le club liégeois. Une recrue supplémentaire pour Rednic, alors que les discussions entre le Standard et le Club de Bruges concernant Casper Nielsen ont récemment progressé. Le coach roumain espérait disposer d’un groupe assez fourni avant le départ en stage, et cela semble en bonne voie, même si plusieurs départs sont attendus.