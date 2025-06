Maarten Vandevoordt pour remplacer un ancien portier du Standard en Italie ?

En juillet 2024, Maarten Vandevoordt quittait le Racing Genk pour s’engager avec le RB Leipzig, dans le cadre d’un transfert estimé à dix millions d’euros. Le club allemand voyait en lui un gardien d’avenir, issu de la même filière que Thibaut Courtois, Koen Casteels et d'autres portiers belges renommés.

Un pari sur le long terme, certes, mais jusqu’à présent, le club Red Bull ne lui a offert que peu d’occasions de faire ses preuves. Or, à un moment donné, le jeune gardien belge devra accumuler du temps de jeu pour démontrer tout son potentiel.

À 23 ans, le troisième gardien des Diables Rouges n’a disputé que six rencontres de Bundesliga, quatre matchs de Coupe d’Allemagne et deux de Ligue des Champions. Un bilan assez maigre, surtout à un an d'une Coupe du monde.

Cette situation commence à éveiller l’intérêt de plusieurs clubs à l’étranger, qui envisagent soit un transfert, soit un prêt cet été. D’après le journaliste italien Lorenzo Lepore, actif sur tvdellosport, le Torino serait notamment sur les rangs.

Le club italien se serait renseigné auprès du RB Leipzig, même si la manœuvre s’annonce délicate : les dirigeants allemands n’ont pas l’intention de se séparer de leur jeune espoir. Le Torino, de son côté, cherche à remplacer Vanja Milinkovic-Savic, ancien du Standard, sur le départ.

In recent days, #Torino have made an inquiry for Maarten #Vandevoordt from #RBLeipzig, as a potential replacement in case of #MilinkovićSavić’s departure.



However, it’s considered a difficult deal for the Granata to pull off. pic.twitter.com/0sQUiqJKwu