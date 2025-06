Romelu Lukaku a-t-il filé un coup de main... à l'Union Saint-Gilloise ? "J'ai parlé avec lui"

Promise David a opté pour une prolongation de contrat à l'Union Saint-Gilloise plutôt qu'un transfert. Une décision marquante au vu de l'intérêt pour lui après sa belle saison ; et si Romelu Lukaku y avait joué un rôle ?

Romelu Lukaku a beau évoluer à l'étranger depuis une quinzaine d'années maintenant, il reste un suiveur assidu du football belge. Et même s'il a le coeur mauve, ce que réalise l'Union Saint-Gilloise ne le laisse pas indifférent non plus.

Lukaku a donc naturellement constaté les similitudes entre Promise David et lui-même à ses débuts en Jupiler Pro League, même si le Canadien est moins précoce. Et le Belge est fan : "J'ai parlé à l'attaquant de l'Union, David, et je lui ai dit qu'il avait énormément de potentiel", révèle Romelu Lukaku sur Sporza.

"Le plus important pour lui est désormais de se fixer un objectif et de travailler pour l'atteindre". La discussion entre les deux hommes a-t-elle influencé la décision de Promise David ? L'attaquant unioniste a en tout cas prolongé récemment jusqu'en 2029, et restera au Parc Duden.

"C'est une très bonne chose pour l'Union et pour la Jupiler Pro League qu'un tel joueur reste encore une saison. Le championnat belge a besoin de tels joueurs", se réjouit Lukaku. "Et plus ces talents partent pour l'étranger, plus cela attire l'attention sur notre championnat".

On ignore si David restera encore deux saisons ; auquel cas, la possibilité existe que lui et Lukaku se croisent sur les terrains de Pro League, si le buteur du Napoli venait à rentrer au bercail après la Coupe du Monde 2026...