🎥 Zinckernagel et Cuypers à la baguette : festival des anciens de Pro League en MLS

En MLS, Chicago Fire s'est imposé 3-2 contre Charlotte FC cette nuit. Trois buts ont vu l'implication d'anciens joueurs de Pro League.

La vingtième journée de la MLS était au programme cette nuit. La rencontre entre Chicago Fire et Charlotte FC a retenu l’attention des suiveurs du championnat belge.

En effet, Chicago Fire s’est imposé sur le score de 3-2, avec des anciens joueurs de Pro League impliqués dans les trois buts. C’est d’abord Philip Zinckernagel qui a ouvert le score, après 23 minutes de jeu.

Deux minutes plus tard, l’ancien joueur du Standard et du Club de Bruges a offert le but du break à Brian Gutierrez. Le Danois en est désormais à huit buts et sept passes décisives depuis le début de la saison.

En fin de première période, c’est Hugo Cuypers qui a profité d’une mauvaise passe dans la défense de Charlotte pour s’en aller tromper le gardien et inscrire son onzième but de la saison.

De son côté, Christian Benteke, entré à une demi-heure du terme, n’a pas pu empêcher la défaite de DC United contre Nashville (0-1). De retour de blessure, le joueur de 34 ans a inscrit six buts cette saison, mais n’a plus trouvé le chemin des filets depuis début mai. Enfin, notons le nouveau but d'Anders Dreyer avec San Diego. L'ancien Mauve a inscrit neuf buts et délivré douze assists cette saison.