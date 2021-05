Super League: Lineker monte au créneau et lance une pétition !

L'ancien attaquant et désormais présentateur n'a jamais caché son sentiment négatif envers la Super League.

Malgré l'échec du projet mort-né de Super Ligue, le consultant de la BBC Gary Lineker ne se montre pas rassuré. Craignant qu'une nouvelle tentative de ce genre voit le jour dans les années à venir, l'ancien international anglais vient de lancer une pétition. Objectif : obtenir la création, au Royaume-Uni, d'un organe indépendant qui serait chargé de veiller sur le football.

"Je sens depuis longtemps que notre merveilleux jeu a besoin d'un régulateur indépendant. Et après ce qui s'est passé ces dernières semaines, il faut plus que jamais réfléchir à ce sujet. J'espère que vous soutiendrez cela, signerez la pétition et partagerez, a exhorté le Britannique sur Twitter. Les compagnies d'eau, les fournisseurs d'énergie et les médias ont tous un régulateur indépendant. Le football compte pour des millions de personnes et devrait également avoir son propre régulateur."

Lancée ce lundi matin, la pétition compte déjà plus de 61 000 signatures et devrait très rapidement atteindre le cap des 100 000, ce qui lui permettrait d'être débattue au Parlement britannique.