Le doublé d'adieu de Fashion Sakala à Ostende

Une dernière rencontre dans les installations du KVO que le numéro 10 zambien aura marqué de son empreinte. Il a inscrit un doublé dans les 20 premières minutes. "Une belle manière de dire au revoir, même si j'espérais que la victoire serait au bout", regrette-t-il.

Passé par la Russie avant de débarquer à la Côte, Fashion Sakala n'oubliera jamais que c'est le KVO qui l'a révélé. "En trois ans, j'ai énormément appris et je suis devenu un meilleur joueur, mais aussi un meilleur homme. C'était une aventure fantastique. Le club a crû en moi, j'avais commencé en manquant un penalty à Anderlecht, mais les supporters ont commencé à chanter mon nom et j'ai oublié les mauvais moments."

"Ostende aura toujours une place dans mon coeur", ajoute-t-il. "Ce qu'on m'a offert ici, je ne l'oublierai jamais. C'était incroyable. Je conseillerai à tous les joueurs africains de venir ici s'ils veulent recevoir leur chance."

GOD BLESS 🙏🏿

I have said bye to the stadium of KVO DIAZ ARENA after playing my last home game with great memories and it will always have a special place in my heart ❤️

2 GOALS ⚽️⚽️the work continues 💪🏿👊🏿

FS10 DREAMS DON’T DIE 👊🏿

Read: psalms 9:1🙏🏿 pic.twitter.com/InClO2tJ5z