Shledon Bateau: "Le but le plus important de ma carrière"

Sheldon Bateau a offert un partage crucial au Kavé malinois, sur la pelouse du KVO.

Sheldon Bateau avait connu une première période délicate à Ostende, mais il s'est parfaitement repris en seconde période. Au point d'inscrire le but égalisateur, à l'heure de jeu. Le premier but du défenseur central avec Malines. "C'est assez étrange, parce que j'avais rêvé que j'allais marquer. Ce n'était pas exactement le même but, mais c'était aussi de la tête", précise-t-il.

"C'est le but le plus important de ma carrière", ajoute le défenseur malinois. Et pour cause, ce coup de tête de Sheldon Bateau a permis à Malines de prendre un point et de conserver la main avant la dernière journée: un partage suffira aux Malinois contre Gand, samedi soir, pour remporter les Europe playoffs.