Pro League: le onze de la saison des internautes

Au lendemain des deux dernières rencontres de la saison, la Pro League dévoile le onze de la saison choisi par les internautes.

La Pro League avait proposé à ses Followers d'élire leur onze de la saison, ils ont choisi. Sans surprise, le Club de Bruges et Genk sont les deux équipes les mieux représentées dans cette équipe-type. Les Blauw en Zwart avec Simon Mignolet, Clinton Mata et Noa Lang. Les Limbourgeois avec Bryan Heynen, Junya Ito et Paul Onuachu.

Troisième des Champions playoffs, l'Antwerp place Ritchie De Laet et Lior Refaelov. Arthur Theate (Ostende), Rapha Holzhauser (Beerschot) et Xavier Mercier (OHL) complètent le onze. Et c'est Alexander Blessin qui a été désigné pour coacher cette Dream Team.