Le Club de Bruges veut blinder Noa Lang

Transféré à titre définitif pour 6 millions d'euros, Noa Lang pourrait bien quitter le Club de Bruges dès cet été après une saison fantastique. Mais les Blauw & Zwart veulent le convaincre que sa place est au Jan Breydel.

Noa Lang (21 ans) est en vacances : l'ailier néerlandais a vu ses rêves d'Euro U21 s'envoler après une déchirure qui va le tenir éloigné des terrains quelques semaines. De quoi gérer calmement ses plans pour le futur : transféré au Club de Bruges à titre définitif après avoir été prêté par l'Ajax Amsterdam, le fraîchement élu Espoir de l'année en Pro League peut compter sur de l'intérêt en Europe.

Mais le Nieuwsblad rapporte que le FC Bruges ne compte pas laisser filer sa pépite si facilement : une offre aurait été émise afin d'améliorer le contrat de Noa Lang, probablement via une prolongation. Le Club pourrait d'ores et déjà rafler un joli montant pour son joueur, acheté 6 millions d'euros et dont la valeur est estimée à 20 millions, mais aurait bien besoin de son meneur de jeu en Europe, tout en espérant qu'il y crève l'écran.