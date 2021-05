"Me consacrer à ma ville et mon club": Mehdi Bayat va lâcher la présidence de l'Union Belge

L'actuel Président de la Fédération a pris sa décision: il ne se sera pas candidat à sa succession. Après quatre ans à la Fédération, dont deux en tant que président, Mehdi Bayat veut s'impliquer à 100% sur le Sporting de Charleroi.

Le Sporting de Charleroi avait convoqué la presse ce jeudi pour présenter son nouvel entraîneur, Edward Still. Et, comme de coutume, c'est Mehdi Bayat qui a pris la parole en premier. Après s'être félicité de l'arrivée d'un jeune entraîneur sur le banc carolo, il a aussi pris le temps d'annoncer qu'il allait lâcher ses fonctions à l'Union Belge.

"Si je veux être cohérent, je dois être plus présent"

Il ne sera pas candidat à sa propre succession à la tête de l'Union Belge. À la fois Président de la Fédération et Administrateur délégué d'un club, c'était devenu trop pour Mehdi Bayat. "Cela fait pas mal de temps que je réfléchis à toutes les différentes fonctions que j'occupe dans le football belge et, si je veux être cohérent et suivre les objectifs qu'on a mis en place ici, je dois être beaucoup plus présent à Charleroi."

À l'issue de son mandat et même bien avant, Mehdi Bayat va donc faire un pas de coté. "Je resterai membre du Conseil d'Administration, mais je veux me concentrer à 100% à ma ville et à mon club. Je pense avoir laissé une belle empreinte au football belge au cours des quatre dernières années, mais maintenant place à Charleroi. Je serai ici dès la reprise, en juin, et cela signifie donc aussi que je ne serai pas à l'Euro", ajoute-t-il.