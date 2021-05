Officiel: Brian Priske arrive à l'Antwerp

Treize ans après avoir quitté le Club de Bruges, Brian Priske fait son retour en Belgique.

Comme l'avaient annoncé plusieurs médias belge samedi matin, l'Antwerp tient déjà son nouvel entraîneur. C'est le Danois Brian Priske, 44 ans, qui arrive à Anvers. Son club actuel, Midtjylland a officialisé l'information. Le club danois salue d'ailleurs chaleureusement "l'entraîneur le plus titré de son histoire": "Vous avez réalisé des choses ici que l'on n'oubliera jamais. Vous avez amené ce club vers les sommets."

Ancien international danois, passé notamment par le Club de Bruges et Genk, Brian Priske avait rejoint Midjylland en tant que T2 en 2018. Un peu plus d'un an plus tard, il endossait le costume d'entraîneur principal, avec un titre de champion du Danemark à la clé en 2020.