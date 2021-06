Premier League: huit candidats pour le titre de jeune joueur de la saison

La succession de Trent Alexander-Arnold est ouverte.

À côté du titre de joueur de la saison, pour lequel Kevin De Bruyne est nommé, la Premier League remettra aussi dans les prochains jours le trophée de Jeune joueur de la saison. Et le nom des huit candidats a été également révélé ce mardi.

Une liste dans laquelle on retrouve deux champions d'Angleterre: Ruben Dias et Phil Foden. Le portier de Leeds Islan Meslier, les buteurs d'Everton, Dominic Calvert-Lewin, et de Manchester United, Marcus Rashford, les médians de Chelsea, Mason Mount, et de West Ham, Declan Rice, et le feu follet d'Arsenal Bukayo Saka sont les autres candidats.