Virton se penche sur la piste Karim Belhocine

À la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, Virton étudierait le profil de Karim Belhocine.

L'Excelsior est de retour en D1B. Pour préparer leur retour dans l'élite du football belge, les Gaumais auraient un nom en tête : Karim Belhocine. En effet, d'après les informations de La Meuse, l'entraîneur français ferait partie des pistes étudiées par la direction pour prendre place sur le banc de touche.

Pour rappel, le principal intéressé est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le Sporting Charleroi il y a quelques semaines. Aujourd'hui, le technicien de 43 ans est à la recherche d'un nouveau challenge pour la saison prochaine. De son côté, Virton doit encore trouver le remplaçant de Christian Bracconni.

Après avoir échoué devant la commission d'attribution des licences il y a un peu plus d'un an, Virton a finalement obtenu le précieux sésame pour l'exercice 2021/2022. En D1B, les verts et blancs devront sans doute lutter pour le maintien. Un nouveau défi à relever pour Karim Belhocine ?