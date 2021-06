Ronald Koeman enfin "soulagé"

Le Néerlandais a accueilli la bonne nouvelle de sa semaine avec soulagement.

Longtemps assis sur un siège éjectable après une saison globalement ratée, l'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a finalement été confirmé dans ses fonctions par le président Joan Laporta jeudi. Sur Instagram, le Néerlandais a exprimé son soulagement et remercié son boss pour sa confiance.

"Je suis soulagé de pouvoir dire que mes joueurs et mon staff pourront se concentrer complètement sur la saison à venir. Ces dernières semaines ont été intenses, mais je me réjouis que le président Joan Laporta me donne son soutien et ait ramené du calme. L'objectif de tous au club est le même : construire un Barça capable de gagner et décrocher des titres !", a écrit le technicien.

Pour atteindre son but, le Batave peut déjà compter sur trois recrues supplémentaires dont l'arrivée a été officialisée : l'attaquant Sergio Agüero, le défenseur central Eric Garcia et le latéral droit Emerson.