L'avenir de Jason Denayer à Lyon est devenu un peu plus flou : "On était tout proche d'un accord"

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'Olympique Lyonnais, le défenseur central n'a toujours pas prolongé chez les Gones.

Jason Denayer (25 ans, 31 matchs et 1 but en L1 cette saison) est encore sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'Olympique Lyonnais. Titulaire indiscutable, il est devenu l'un des fers de lance de la défense de l'OL. Mais après trois saisons au club, le Belge songerait à lever les voiles cet été. Interrogé sur la situation du Diable Rouge, le président des Gones, Jean-Michel Aulas espère encore pouvoir le prolonger.

"On discute avec Jason. On était tout proche d'un accord. Le fait de ne pas être en Ligue des Champions, ça l'a un peu..., cela a joué. Il fait l'Euro. C'est un garçon sympathique. Il ne faut pas s'inquiéter. On va discuter à son retour de l'Euro", a indiqué le boss de l'OL sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi soir.