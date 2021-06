Jan Ceulemans : "S'il s'agit vraiment de la génération dorée, alors ils faut le montrer maintenant"

Les Diables Rouges sont une fois de plus confrontés à des attentes très élevées.

Jan Ceulemans faisait partie de l'équipe qui avait atteint la finale de l'Euro perdu en 1980 contre l'Allemagne de l'Ouest (2-1).

Jusqu'à présent, cela reste la meilleure performance belge dans le tournoi. La génération actuelle pourrait être en mesure de l'égaler ou, qui sait, de l'améliorer : "Si c'est vraiment la génération dorée des Diables Rouges, alors ils faut le montrer maintenant", confie Jan Ceulemans interviewé par les Néerlandais de NOS.

Pourtant, la légende brugeoise ne semble pas vraiment y croire, au vu des pépins physiques des cadres que sont Eden Hazard et d'Axel Witsel, entre autres.

Comme beaucoup, il évoque aussi "la dernière chance" de cette génération, et c'est surtout dans l'arrière-garde que l'on a besoin de sang neuf : "Je pense que les cadres de notre défense arrêteront après le championnat européen", prédit Ceulemans.

L'ancien coach de Westerlo considère que les Diables Rouges ne sont qu'un outsider : "J'estime la France, le Portugal et l'Allemagne sont plus forts que nous. Les Français sont les champions du monde en titre et arrivent avec beaucoup de qualité dans le noyau, tandis que le Portugal est le tenant du titre."