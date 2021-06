Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 17/06: Buffon - Da Silva Costa - Capon - Kage - Rotariu - Tomori - Henry - Peeters

Diego Costa pourrait rejoindre Besiktas

Libre depuis son départ de l'Atlético Madrid en janvier dernier, le buteur espagnol est à la recherche d'un nouveau challenge. (Lire la suite)

Ciblé par le Club de Bruges, Yerson Mosquera signe à Wolverhampton

Le jeune défenseur (20 ans) quitte la Colombie et l'Atletico Nacional pour rejoindre les Wolves et non pas les Blauw en Zwart qui le suivaient depuis un moment. (Lire la suite)

Officiel : Fikayo Tomori rejoint définitivement l'AC Milan

Les Rossoneri voulaient conserver le défenseur central âgé de 23 ans définitivement. C'est chose faite à présent. (Lire la suite)

Une saison de plus à Ostende pour Brecht Capon?

Annoncé sur le départ, le latéral gauche devrait finalement rester à la Côte. (Lire la suite)

Dorin Rotariu (ex-Bruges, ex-Mouscron) signe à Ludogorets

Dorin Rotariu, ancien grand espoir roumain passé par le Club de Bruges, quitte le Kazakhstan pour la Bulgarie. (Lire la suite)

Officiel : Gianluigi Buffon retrouve le Parma Calcio 26 ans plus tard

Gianluigi Buffon est de retour à Parma Calcio, à l'âge de 43 ans. (Lire la suite)