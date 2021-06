Swansea met le paquet pour attirer Thomas Henry

Thomas Henry pourrait filer de l'autre côté de la Manche dans les prochains jours.

Au terme d'une brillante saison en Pro League, ponctuée avec 21 buts et 6 assists, les convoitises ne manquent pas pour Thomas Henry. Et s'il a débuté la préparation avec OHL, il a d'ailleurs inscrit un doublé en amical mardi, le Français ne devrait pas s'éterniser au King Power Stadium.

Direction le Pays de Galles? Swansea est le club qui se montre le plus concret selon les informations du Nieuwsblad. Le club gallois serait prêt à mettre à six millions d'euros sur la table pour convaincre la direction d'OHL. Ce serait, et de loin, le transfert sortant le plus cher de l'histoire d'OHL. Jusqu'ici, le record est détenu par Jordan Remacle, qui avait quitté Louvain pour Gand en échange d'un chèque de 815000 euros.