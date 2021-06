Une cible estivale du Club de Bruges signe à Wolverhampton

Le jeune défenseur (20 ans) quitte la Colombie et l'Atletico Nacional pour rejoindre les Wolves et non pas les Blauw en Zwart qui le suivaient depuis un moment.

Yerson Mosquera a signé un contrat de cinq ans avec Wolverhampton. Le jeune défenseur central colombien de 20 ans quitte la Colombie avec dans ses bagages un titre de champion de première division avec l'Atletico Nacional, un club de Medellin. "C'est un défenseur central très athlétique, très agressif, très compétitif et qui a une excellente attitude. Nous surveillons Yerson depuis longtemps et des clubs européens, y compris des grands noms de Premier League étaient intéressés", a expliqué Scott Sellars, directeur technique des Wolves dans le communiqué des Wolves.