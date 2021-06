Hervé Kagé rebondit en D1 luxembourgeoise !

Hervé Kagé était sans club depuis l'été dernier et la fin de son contrat au KV Courtrai. Il a travaillé sa forme dans l'ombre au sein d'un groupe de joueurs libres, et a fini par retrouver chaussure à son pied au Luxembourg.

Le Swift Hesperange, 3e du dernier championnat du Luxembourg (et qui disputera donc les préliminaires de la Conference League), a annoncé une arrivée pour le moins massive de joueurs : 13 transferts entrants, dont plusieurs joueurs en provenance de Belgique. Maxime Electeur (RWDM), Jérémie Sumbu (STVV) et Amine Zenadji (La Louvière) ont ainsi rejoint le Luxembourg, mais le nom le plus connu, passé un peu inaperçu dans cette annonce "en gros", c'est bien Hervé Kagé (32 ans), qui retrouve donc un club après un an libre.

L'ancien médian du Sporting Charleroi, de La Gantoise, du KV Courtrai ou encore du Racing Genk rebondit ainsi au Swift Hesperange après avoir travaillé sa forme dans l'ombre pendant toute une saison. Il amène une grande expérience au club, qui fait partie de la "galaxie Flavio Becca", avec ses plus de 200 matchs joués en Belgique.