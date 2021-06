Une saison de plus à Ostende pour Brecht Capon?

Annoncé sur le départ, le latéral gauche devrait finalement rester à la Côte.

Brecht Capon et le KV Ostende, l'aventure est sur le point d'être prolongée selon les informations du Laatste Nieuws. En fin de contrat le 30 juin prochain, le latéral gauche devrait signer un nouveau bail d'un an avec le KVO.

Si ça se confirme, Brecht Capon, qui était passé par Bruges et Courtrai avant d'arriver à la Côte, disputera une septième saison avec Ostende. Au cours des six précédentes, il a disputé 150 rencontres, pour un bilan de six buts et sept assists.