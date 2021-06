Officiel : Gianluigi Buffon fait le choix du coeur et revient là où tout a commencé

Gianluigi Buffon est de retour à Parma Calcio, à l'âge de 43 ans.

Vingt-six ans plus tard, "Gigi" Buffon a fait le choix du coeur : en fin de contrat à la Juventus, la légende du football italien a décidé de retourner là où tout a commencé, à Parme, où il a été formé et a fait ses grands débuts professionnels en ... 1995, avant de rejoindre la Juventus de Turin en 2001. Buffon restera à Turin jusqu'en 2018, avant une pige au Paris Saint-Germain et un retour dans un rôle de doublure à la Juve en 2019.