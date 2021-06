Harry Maguire "prêt" à débuter son Euro

Le défenseur de Man U devrait faire son retour dans l'effectif anglais pour le deuxième match.

Victime d'une sérieuse blessure à la cheville le 9 mai dernier, en championnat, contre Aston Villa, Harry Maguire a gagné son pari d'être prêt pour l'Euro. Il avait encore manqué le premier match contre la Croatie, mais il sera de retour pour affronter l'Ecosse.

Comme il l'a confirmé à Sky Sports. "Je me sens bien, je me suis entraîné et je suis prêt à jouer", explique-t-il. "J'aurais aimé arriver ici avec plus de matchs dans les jambes et être dans le rythme à 100%, mais je suis à nouveau disponible et impatient de débuter mon tournoi", ajoute encore le Mancunien qui, du haut de ses 32 caps, s'est imposé comme un cadre des Three Lions.