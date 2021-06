Quatre pistes pour Sergio Ramos

C'est officiel, le capitaine du Real Madrid s'en va après 16 années de bons et loyaux services. Où rebondira-t-il ?

Le Real Madrid a annoncé la nouvelle ce mercredi soir. Une véritable bombe puisque personne n’imaginait le défenseur espagnol terminer sa carrière ailleurs qu’au club merengue. Le défenseur central aurait quatre pistes pour son avenir, selon AS.

Manchester City serait le grand favori pour accueillir le champion du monde 2010. Le champion d'Angleterre a déjà manifesté son intérêt et n'aurait aucun problème à s'aligner sur le salaire qu’il touchait à Madrid (12 millions d'euros par an). Manchester United est aussi dans le coup. Les Red Devils cherchent encore le successeur de Rio Ferdinand ou de Nemanja Vidic.

Le Paris Saint-Germain fait partie des courtisans de longue date et est très attentif aux bons coups à saisir comme l'attestent Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, deux joueurs libres de tout contrat. Et le nom de Séville continue d’être cité, mais l’idée d’un come-back du natif de Camas semble irréalisable.