Le RSCA tient son nouvel entraîneur U15, qui arrive en provenance de l'AS Eupen

Anderlecht a annoncé l'arrivée de son nouvel entraîneur U15 : Angel Cortes, qui entraînait jusque là les U21 de l'AS Eupen.

Angel Cortes travaillait à l'AS Eupen depuis 10 ans et était en charge des U21 la saison dernière. Il quitte le Kehrweg et rejoint Neerpede : l'Espagnol né en Belgique est le nouvel entraîneur U15 du RSC Anderlecht, a officialisé le club ce vendredi. 'Angel a une personnalité intéressante avec une vision claire du football. Je l'ai suivi avec grande attention lors des confrontations mutuelles entre son équipe et nos U21 et il m’a toujours convaincu en tant que coach. Il a de nombreuses idées du football qui correspondent parfaitement à notre philosophie d'entraînement. Notre talentueuse génération 2007 en profitera !", déclare Jean Kindermans, directeur de l'académie anderlechtoise.