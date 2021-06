Christian Eriksen est sorti de l'hôpital

Victime d'un accident cardiaque le week-end passé lors du match contre la Finlande (1-0) lors de la première journée du groupe B de l'Euro 2020, Christian Eriksen avait réanimé sur la pelouse avant de rejoinde l'hôpital de Copenhague.

Le joueur de l'Inter Milan, qui s'est fait poser un défibrillateur, a été autorisé à quitter l'hôpital, explique la Fédération Danoise de Football dans un communiqué. Après avoir rendu visite à ses partenaires au centre d'entraînement, il est rentré à son domicile. Le meneur de jeu danois en a profité pour remercier tous ceux qui lui avaient envoyé des messages de soutien.

