Jurgen Klinsmann propose ses services à Tottenham

L'ancien buteur de la Mannschaft est disponible est intéressé, reste à voir si le patron des Spurs l'est aussi.

Un candidat de plus dans la liste des coachs potentiels pour Tottenham? A la recherche du successeur de José Mourinho, les Spurs peuvent compter sur l'intérêt de Jürgen Klinsmann. C'est le coach allemand lui-même qui a laissé entendre qu'il serait partant sur le plateau de la BBC.

"Les Spurs seront toujours dans mon cœur et si on me proposait le job, je serais totalement intéressé. Mais si Daniel Levy ne veut pas, je ne vais pas le forcer." Ancien sélectionneur de l'Allemagne et des Etats-Unis, Jurgen Klinsmann a défendu les couleurs de Tottenham lors de la saison 1994-1995.