"Aucune réduction du nombre de supporters visiteurs" : la RAAL clarifie la situation avant d'accueillir le Standard

La RAAL est d'ores et déjà prise dans l'une des premières polémiques de la saison : celle de son parcage visiteurs. Pour la réception du Standard, le club louviérois a été accusé de ne pas pouvoir accueillir le nombre de supporters adverses espéré.

Le parcage visiteurs de l'Easi Arena, le nouveau stade de la RAAL, a fait parler de lui dès le moment où il a été révélé : pour certains, il serait beaucoup trop petit - il permet d'accueillir un maximum de 450 supporters adverses. Le calendrier a fait que La Louvière accueillera le Standard pour son premier match à domicile en Jupiler Pro League : un "derby" wallon, et un public souvent nombreux en déplacement.

Très vite, la rumeur a circulé : il serait impossible pour la zone de police de La Louvière d'accueillir 450 supporters adverses lors de cette première journée. Les chiffres de 400, 350 voire 300 supporters ont été avancés. Les ultras de la RAAL eux-mêmes ont annoncé soutenir ceux du Standard.

Toni Turi, directeur général de la RAAL, a ensuite un peu ajouté à la confusion ambiante en assurant que le problème venait du nouveau parking de l'Easi Arena, qui ne permettrait pour le moment pas d'accueillir 8 combi-cars, comme prévu, mais seulement 6.

Le communiqué officiel de la RAAL

Face à cette cacophonie et à la frustration grandissante, la RAAL a décidé de réagir via un communiqué officiel. Elle rappelle tout d'abord que son parcage visiteurs respecte, et même dépasse, le total minimum demandé : "Concernant la capacité allouée au parcage visiteurs, elle s’élève à 450 places, ce qui représente 5,60% de la capacité totale du stade.



Non seulement, cette jauge dépasse le minimum réglementaire de 5%, et respecte donc pleinement les exigences en vigueur, mais de plus semble correspondre à la moyenne d’affluence de supporters visiteurs en Jupiler Pro League", lit-on sur le site officiel du club, qui affirme ensuite que contrairement à tout ce qui a pu s'écrire, aucune décision n'a été prise concernant une réduction du parcage visiteurs lors de la journée inaugurale.

"Suite à un problème technique de conception du parking, indépendant de notre volonté, nous n’avons pas la possibilité actuellement d’accueillir 8 cars visiteurs. Par mesure de sécurité, l’accès est donc limité à 6 cars, mais nous travaillons activement à une solution pérenne pour régler ce point dans les plus brefs délais. Nous attendons d’ailleurs la confirmation des autorités pour pouvoir placer 7 cars dès le 1er match moyennant une adaptation de la disposition", reconnaît d'abord la RAAL.

"Toutefois, nous confirmons que 450 supporters visiteurs pourront effectuer le déplacement à La Louvière dès samedi prochain, mais regroupés en 6 (ou 7) cars au lieu de 8 (...) aucune mesure de réduction du nombre de supporters n’a été prise, ni par le club, ni par la Police".