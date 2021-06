Kacper Kozlowski devient le joueur le plus jeune de l'histoire de l'Euro

Le milieu de terrain polonais a battu le récent record de Jude Bellingham qui était monté au jeu contre la Croatie avec l'Angleterre à 17 ans et 349 jours.

Un nouveau record de précocité a été battu lors de la rencontre entre l'Espagne et la Pologne. A 17 ans et 246 jours, le Polonais Kacper Kozlowski est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro. Il a participé à la dernière demi-heure de la rencontre de ce samedi.

Le joueur du Pogon Szczecin (D1 polonaise) a battu le récent record de Jude Bellingham qui était monté contre la Croatie avec l'Angleterre alors qu'il n'avait que 17 ans et 349 jours. Quelques jours avant le début de l'Euro, la rédaction de Walfoot avait dressé de le portrait de la jeune pépite polonaise (à lire en cliquant sur le lien).