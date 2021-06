Une nation, une pépite : Kacper Kozlowski, le plus jeune joueur de l'Euro

L'Euro, c'est dans moins d'une semaine. L'heure est venue de vous présenter les talents qui pourraient y briller : jeunes talents déjà éclos ou en devenir, ils sont les stars de demain ... presque littéralement !

Tout va très vite pour Kasper Kozlowski. Quelques mois après avoir fêté sa première cape en sélection, le joueur du Pogon Szczecin s'apprête à disputer l'Euro avec la Pologne. À seulement 17 ans, il pourrait bien battre un nouveau record pendant la compétition. Gros plan sur la nouvelle pépite de la nation blanche et rouge.

Un talent made in Pologne

Kacper Kozlowski a découvert le monde professionnel sous les couleurs de son club formateur, le Pogon Szczecin. En effet, sa première apparition chez les A remonte au 19 mai 2019, contre Cracovie (victoire 0-3). Ce jour-là, le principal intéressé était monté au jeu à la fin du temps réglementaire, alors qu'il n'était âgé que de 15 ans !

Toutefois, ce n'est que cette année que le numéro 64 a vécu sa première saison pleine dans l'élite. En 2020/2021, Kacper Kozlowski a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives en 1066 minutes de jeu toutes compétitions confondues (20 matchs). Avec lui, le Pogon Szczecin a terminé à la troisième place de l'Ekstraklasa (D1 polonaise) et s'est qualifié pour la première édition de la Conference League.

"Une première touche délicieuse"

En club, Kacper Kozlowski évolue principalement en tant que milieu offensif, dans un système de jeu organisé en 4-1-4-1. Parmi ses principales qualités, son excellente première touche de balle saute aux yeux, et il semble aussi à l'aide du pied droit que du pied gauche. Le joueur de 17 ans possède également une bonne qualité de passe longue, ce qui lui permet de faire briller ses coéquipiers dans la profondeur.

🇵🇱 Kacper Kozlowski, 17 ans (2003), MO - Pogon Szczecin



Une première touche délicieuse, des appuis légers, une conduite saignante et un scan au-dessus du lot font de lui un jeune joueur très rare.



pic.twitter.com/jVAU93eJVx — TACOMPO (@faistacompo) June 1, 2021

Bientôt le plus jeune joueur de l'histoire de l' Euro

Le natif de Koszalin a été appelé avec la Pologne pour la première fois en mars dernier. Sa sélection faisait d'ailleurs partie des premiers choix forts du nouvel entraîneur Paulo Sousa, nommé en janvier. Visiblement convaincu par le talent du jeune homme, le Portugais lui a même permis de fêter sa première cape le 28 mars 2021 contre Andorre (victoire 3-0 de la Pologne).

17 year old Kacper Kozłowski may soon become the youngest footballer in the history of Euro! 🇵🇱🏆@LaczyNasPilka | @PogonSzczecin pic.twitter.com/l81WpqhKHF — REGISTA (@regista_design) June 5, 2021

Quelques semaines plus tard, la bonne nouvelle est arrivée : Kasper Kozlowski participera à l'Euro 2020 avec son pays. À seulement 17 ans, il sera le benjamin de la compétition. Qui plus est, il pourrait profiter du voyage pour battre un record historique. En effet, s'il était amené à entré en jeu pendant le tournoi, il deviendrait alors le plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro. Rien que ça.