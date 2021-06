Lothar Matthaüs compare un international allemand à Zinédine Zidane

Buteur face au Portugal (4-2) samedi lors de l'Euro, le milieu offensif de Chelsea suscite de grandes attentes en Allemagne.

Lothar Matthaüs n'a pas tari d'éloges à propos de Kai Havertz (22 ans, 16 sélections et 4 buts). D'ailleurs, l'ancienne gloire du football allemand a comparé le milieu offensif à Zinédine Zidane.

"Je le compare à Zinédine Zidane en termes de compétences, de technique, de vision de jeu et d'anticipation d'une situation. Zidane n'a pas semblé rapide, sauf quand il touchait le ballon. Havertz aussi. Il a un bon œil, un bon contrôle de balle, un bon jeu de position, une bonne technique. De plus, il joue intelligemment et utilise bien son corps. Havertz est sur une bonne route, mais l'avenir dira s'il atteindra le sommet, s'il sera un excellent joueur ou juste un très bon", a confié le Ballon d'Or 1990 à Kicker.