Cela ne peut pas réussir à tous les coups : un jeune Diable Rouge pose un lapin au Club de Bruges

Le Club de Bruges recherche toujours un renfort en attaque. Le Diable Rouge Cyril Ngonge a été ciblé, mais il ne reviendra pas chez les Blauw en Zwart.

A l'image de Loïs Openda, Cyril Ngonge fait partie de ces jeunes talentueux de la formation brugeoise qui ont dû s'en aller pour percer au niveau international. L'attaquant avait été lancé par Ivan Leko lors de la saison 2018/2019 mais la concurrence était forte.

Comme Openda, son salut est passé par les Pays-Bas, avec des séjours en Eredivisie du côté de Groningen et de Waalwijk. Cela lui a ouvert les portes de la Serie A, et du Hellas Verone en particulier. Malgré la différence de culture footballistique, Ngonge y a également brillé, au point que Naples débourse 20 millions il y a un an et demi.

Une décision à prendre cet été

Mais la marche et haute : l'Ucclois peut se targuer d'être champion d'Italie mais n'a que peu joué lors du sacre sous les ordres d'Antonio Conte. La tendance est à un départ pour lui permettre de retrouver du rythme.

C'est dans cette optique que nous vous parlions il y a peu de l'intérêt du Club de Bruges. Les Blauw en Zwart ont toujours leur ancien joueur à l'œil et le verraient bien remplacer Chemsdine Talbi, parti à Sunderland, sur le flanc droit.

Mais le deal a du plomb dans l'aile : Sacha Tavolieri rapporte que l'Ucclois penche plutôt vers le Torino. Il pourrait donc bien rester en Serie A et s'éloigne d'un retour là où tout a commencé pour lui.