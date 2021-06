🎥 MLS: la frappe splendide de Jakob Glesnes

Le défenseur norvégien a marqué les esprits avec Philadelphie.

Jakob Glesnes a inscrit l'un des buts de la saison, sur la pelouse d'Altanta United, avec Philadelphie Union. Une frappe pure qui n'a laissé aucune chance au portier adverse et qui a permis à Philadelphie d'arracher le point du partage, à la 93e minute de jeu (2-2).

Actif en MLS depuis un peu plus d'un an et demi, l'international norvégien a inscrit trois buts en 26 matchs depuis qu'il est arrivé aux Etats-Unis.