José Mourinho inquiet concernant le Portugal

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, la France affrontera le Portugal mercredi soir.

En cas de victoire, la France conserverait la première place de son groupe et aurait dès lors un huitième de finale plus abordable. De son côté, le Portugal va devoir batailler pour terminer au moins parmi les quatre meilleurs troisièmes de la compétition.

Et pour ne rien arranger, José Mourinho est inquiet concernant la formation lusitanienne. "Pour moi, la France reste favorite pour remporter l'Euro, un mauvais résultat contre la Hongrie, dans un stade plein à Budapest, n'y change rien. Mais je suis inquiet pour le Portugal. On peut battre la France ou faire match nul demain, mais les Français ont plus de puissance et, oui, je suis inquiet. Si le Portugal perd et termine avec seulement trois points, il faut sortir les calculatrices", a-t-il déclaré dans les colonnes du Sun.