Mbaye Leye satisfait du programme des matchs amicaux : "Commencer crescendo, notre début de saison ne nous donne pas le temps de réfléchir beaucoup"

Quatre semaines de préparation et plusieurs matchs amicaux sont au programme du Standard de Liège avant le début du prochain exercice qui aura lieu le 23 juillet prochain contre Genk.

Durant sa préparation estivale, le Standard de Liège effectuera un stage d’une semaine en interne et disputera six matchs amicaux. À l'Académie, les Rouches recevront Rochefort le samedi 26 juin (18H), l’Union Saint-Gilloise le mercredi 30 juin (18H) et le Cercle de Bruges le samedi 3 juillet (18h) et Malines le samedi 10 juillet (18H).

Les Rouches croiseront également le fer avec Lens le mercredi 7 juillet (à une heure et un endroit encore à définir) et avec le Stade Rennais le samedi 17 juillet (18H) à Sclessin, à six jours de l’ouverture du championnat face à Genk.

Le programme des matchs amicaux du matricule 16 convient à Mbaye Leye. "Il faut commencer crescendo. Nous jouerons contre le promu unioniste qui fera preuve d'agressivité, puis Malines, une équipe équilibrée. Ensuite, Lens et le Stade Rennais, deux équipes de Ligue 1 avec des joueurs d'un très bon niveau. Cela nous permettra d'être prêt le plus vite possible. Nous affrontons directement le vice-champion de Belgique lors de la première journée de Jupiler Pro League. Le noyau de Genk n'a presque pas changé et ils conservent leurs automatismes. Juste après, nous jouerons contre Zulte-Waregem et l'Antwerp. Notre début de saison ne nous donne pas le temps de réfléchir beaucoup. Il faut vite avoir des automatismes et retrouver l'équilibre au sein de notre mentalité", a expliqué Mbaye Leye en conférence de presse.