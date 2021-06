🎥 Les Diables Rouges souhaitent bonne chance aux Belgian Cats avant leur demi-finale de l'Euro

Les Belgian Cats, l'équipe nationale belge féminine de basketball, affronte la Serbie ce samedi en demi-finale de l'Euro.

Romelu Lukaku, Thibaut Courtois et Jan Vertonghen ont pour l'occasion souhaité bonne chance à Emma Meesseman et ses équipières, qui jouent ce samedi (21h) face à la Serbie en demi-finale de l'Euro de basket féminin. "Go get that win", lance Courtois. "Nous sommes tous de grands supporters", affirme Vertonghen.