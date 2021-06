Mbaye Leye après le faux pas du Standard de Liège : "Il faut du sang neuf"

Le Standard de Liège s'est incliné lors de sa première sortie estivale contre Rochefort (1-3) ce samedi soir.

Ne jamais tirer d’enseignements après un premier match amical, mais il est rare de voir une équipe de D3 ACFF (5ème division belge) se payer le scalp d'un club de D1A. C'est ce qui est arrivé lors de la première joute amicale du Standard de Liège lors de sa préparation estivale contre Rochefort samedi. "Un premier match amical, mais cela reste un faux pas. Normalement, nous ne devons jamais perdre ce genre de match. Nous continuons de travailler, mais il nous manque l'efficacité : il nous faut 20 occasions pour marquer un but. Nous savons ce qu'il nous manque. Si nous gardons le même effectif, nous aurons le même résultat", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

Joao Klauss a inscrit le seul but liégeois sur penalty alors que Rochefort en a mis trois. Les Rouches devront sans doute se renforcer cet été. "À l'heure actuelle, impossible de faire évoluer les choses. Cela va bouger par la suite. Il faut du sang neuf et cela va nous faire du bien. Cela dépendra évidemment des transferts sortants. Néanmoins, je ne suis pas inquiet, le groupe est dense et nous allons faire avec. Il faut apporter un truc un plus. Ttrouver une solution pour les joueurs qui ne sont pas focus sur le club. Le positif, le jeu mis en place et les jeunes repris dans le groupe. Ils montrent de l'envie et de belles choses sur la pelouse", a souligné le technicien sénégalais.

"C'est une reconstruction, donc il faut être patient, mais les ambitions restent au rendez-vous. Nous comptons sur nos jeunes mais ils ne seront pas tous au sein du noyau A la saison prochaine. Nous souhaitons assister à une ou deux éclosions comme Michel-Ange Balikwisha. Cela prend du temps et il faut être patient", a prévenu Mbaye Leye.