Kylian Mbappé réagit : "Je suis désolé"

L'attaquant du PSG a réagi à son tir au but manqué, qui élimine la France de l'Euro.

On avait comme un pressentiment en voyant Kylian Mbappé se présenter devant Yann Sommer. L'attaquant français avait vécu un match compliqué et était sous le feu des critiques depuis le début de l'Euro ; si un Français devait manquer son envoi, ce serait lui. Bingo. Mbappé s'est loupé, et la Suisse est en quarts. Le natif de Bondy s'est excusé sur les réseaux sociaux après ce raté qui a déchaîné la toile.

" Je suis désolé pour ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe, mais j'ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile, mais c'est malheureusement les aléas de ce sport que j'aime tant. Je sais que vous les fans vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitations et bonne chance à la Suisse", écrit-il.