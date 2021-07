La Gantoise trouve enfin une solution (définitive) pour Franko Andrijasevic

Franko Andrijasevic avait coûté une petite fortune à La Gantoise (4,5 millions d'euros et un salaire record à l'époque), sans jamais répondre aux attentes. Une épine dans le pied dont s'est enfin débarrassé le club.

Franko Andrijasevic (30 ans) quitte La Gantoise : le milieu croate rejoint la D2 chinoise et le club de Zhejiang, après un prêt très réussi durant deux saisons du côté du HNK Rijeka. Andrijasevic s'est relancé au pays avec 14 buts et 7 assists la saison passée, mais c'est finalement en Chine que Gand a trouvé une porte de sortie définitive pour le joueur, qui était arrivé en 2017 contre 4,5 millions d'euros.

À l'époque, les Buffalos chipaient Franko Andrijasevic, international croate, au nez et à la barbe du Standard. Quatre ans plus tard, celui qui touchait alors un salaire record aura joué en tout et pour tout 34 matchs pour La Gantoise, inscrivant 2 buts et délivrant 3 assists. Un échec retentissant.