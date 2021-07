Meilleur buteur de l'Euro: qui pour titiller Ronaldo et Schick?

Avec cinq buts inscrits, Cristiano Ronaldo et Patrik Schick se partagent la tête du classement des buteurs. Et ils ne sont plus nombreux à pouvoir espérer les doubler d'ici la fin du tournoi.

Ronaldo et Schick, une longueur d'avance

Respectivement éliminés en huitième de finale et en quart de finale, Cristiano Ronaldo et Patrik Schick se partagent, avant les demi-finales, la première place du classement des buteurs avec cinq buts. Meilleur buteur de l'histoire des championnats d'Europe (14 buts), le Portugais pourrait finir un Euro meilleur buteur pour la deuxième fois après 2012. Patrik Schick disputait, lui, son premier championnat d'Europe et il a égalé un record: celui de Milan Baros qui était l'unique meilleur buteur tchèque de l'histoire de l'Euro avant le début du tournoi (5 buts).

Un trio d'éliminés à quatre buts

Ils se sont approchés de Cristiano Ronaldo, mais ils ne pourront plus le dépasser. Romelu Lukaku et Emil Forsberg ont inscrit leur quatrième but du tournoi en quart de finale, mais ils ont été éliminés. Ils partagent la troisième place du classement en compagnie de Karim Benzema, éliminé avec la France au tour précédent.

Les menaces anglaise et danoise

Trois joueurs qui sont encore dans le tournoi ont inscrit trois buts et peuvent donc encore espérer rejoindre ou dépasser le duo de tête: les Anglais Raheem Sterling et Harry Kane et le Danois Kasper Dolberg, qui s'affronteront en demi-finales, mercredi soir. Xherdan Shaqiri, Robert Lewandowski, Georginio Wijnaldum et Haris Seferovic ont également inscrit trois buts dans cet Euro, mais leur tournoi est terminé.

Italiens et Espagnols en embuscade

L'Italie (11 buts, comme le Danemark) et l'Espagne (12 buts) ont les meilleures attaques du tournoi, mais leurs buteurs sont plus éparpillés. Alvaro Morata, Ferran Torres et Pablo Sarabia, côté espagnol, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli et Matteo Pessina, côté ilalien en sont tous à deux buts. Comme les Danois Yusuf Poulsen et Joakim Maehle. Il faudrait à ces joueurs une fin d'Euro canon pour espérer inquiéter Cristiano Ronaldo et Patrik Schick.