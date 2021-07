🎥 "It's coming home" : Kasper Schmeichel se paie les Anglais

Demi-finale de l'Euro au programme ce mercredi soir (21H) avec l'Angleterre face au Danemark.

Depuis le début de l'Euro, les supporters anglais entonnent le fameux chant "It's coming home", l'hymne non-officiel sorti en 1996, trente ans après le seul titre des Three Lions acquis lors du Mondial 1966.

Les Anglais vont-ils revenir à la maison avec le trophée ? La question a été posée au gardien du Danemark, Kasper Schmeichel (34 ans, 70 sélections), adversaire de l'Angleterre en demi-finale ce mercredi (21h).

"Ce que ça me ferait d'empêcher l'Angleterre de 'ramener la coupe à la maison' ? La Coupe a-t-elle déjà été à la maison ? L’avez-vous déjà gagnée (sourire) ? En 1966, c’était le Mondial, non ? (…) Pour être honnête, je n’ai pas réfléchi à ce que signifierait le fait d'empêcher les Anglais de gagner, mais plutôt à ce que ça apporterait à mon pays. Ramener la coupe à la maison, ce serait une joie immense pour notre petite nation et ses 5,5 millions d’habitants", a répondu le gardien de Leicester à un journaliste anglais en conférence de presse.

Pour rappel, le Danemark a remporté l'Euro 1992.