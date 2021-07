Euro 2020 : Angleterre-Danemark, sur la route de Wembley

Aujourd'hui, l'Angleterre et le Danemark se disputeront une place en finale de l'Euro à partir de 21h. Quelle équipe continuera l'aventure ?

Quatre équipes, deux éliminées, deux qualifiées. C'est la dur loi du dernier carré de l'Euro. Après l'Italie et l'Espagne hier, c'est au tour de l'Angleterre et du Danemark de se disputer une place en finale de la compétition ce mercredi soir (coup d'envoi à 21h). Après avoir vécu une phase de poules compliquée, les deux équipes montent en puissance. Gros plan sur la rencontre.

Le parcours : deux phases, deux visages

Comptant parmi les grands favoris du tournoi, les Three Lions ont affiché un visage timoré durant la phase de groupes. Sans convaincre, l'Angleterre a accompli sa mission, à savoir finir première du groupe D (7 points, 2 buts marqués, 2 encaissés). Le déclic est intervenu au tour suivant, lorsque la sélection à la tunique blanche a pris le meilleur sur l'Allemagne, en huitième de finale, à l'issue d'une belle performance collective (victoire 2-0). Les Anglais ont ensuite profité de la confiance acquise pour écraser l'Ukraine en quart (victoire 0-4).

© photonews

Le Danemark a également haussé son niveau de jeu durant la phase à élimination directe. Plombés par la malchance en poules, les Rød-Hvide se sont qualifiés de justesse en terminant à la deuxième place du groupe B, malgré deux défaites en trois matchs. Mais ils ont durci le ton ensuite, en l'emportant largement contre le Pays de Galles (0-4) puis contre la République Tchèque (1-2).

Les équipes : la polyvalence anglaise contre la tactique danoise

Sur le papier, l'Angleterre a sans doute l'un des meilleurs effectifs de la compétition. Si la sélection britannique n'a pas vraiment de style de jeu spécifique, elle sait s'adapter à son adversaire. En ce sens, le fait qu'elle maîtrise deux systèmes (4-2-3-1 et 3-4-3) est un véritable atout. Dôtée d'une arrière-garde solide (Maguire, Stones), d'un entre-jeu travailleur (Philipps, Rice) et de joueurs véloces dans les couloirs (Sterling, Sancho), l'équipe est à l'aise dans plusieurs situations de jeu (possession, transition). Elle peut donc frapper à tout moment.

De manière assez différente, le Danemark semble animé par une volonté de contrôler le jeu, d'imposer son style à l'adversaire. Privé de son leader technique, Christian Eriksen, l'entraîneur Kasper Hjulmand a rapidement modifié son plan de jeu pour proposer un plan B cohérent. La sélection nordique est passée d'un schéma en 4-2-3-1 à un schéma en 3-4-3. En seulement quelques jours, les Danois se sont appropriés ce nouveau système pour construire un collectif performant. Leur prestation aboutie contre la Belgique (défaite 1-2) en est une preuve.

Les joueurs clés : Kane sous le feu des projecteurs, Maehle dans l'ombre

Très critiqué en début d'Euro pour ses performances moyennes, Harry Kane a rectifié le tir durant la phase à élimination directe, avec trois buts inscrits sur les deux derniers matchs. L'attaquant de Tottenham est l'arme offensive n°1 de l'Angleterre. Entouré par des joueurs tels que Sterling, Mount ou Sancho, il ne manquera pas d'occasions face aux Danois. Sa capacité à les transformer sera déterminante.

Moins connu en Europe, Joakim Maehle n'en reste pas moins un joueur de qualité. Positionné dans un rôle de piston gauche, en faux-pied, l'ancien joueur de Genk fait sans doute partie des tous meilleurs joueurs à son poste depuis le début du tournoi. Le défenseur de 24 ans s'est parfaitement adapté à son nouveau poste, après le remaniement tactique opéré par son sélectionneur. Pour preuve, il compte deux buts et une passe décisive sur ses quatre derniers matchs.

© photonews

La dynamique : en route pour Wembley

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 14 octobre dernier, dans le cadre de la Ligue des Nations. Le Danemark était alors sorti vainqueur de l'opposition, sur le score de 0-1. D'ailleurs, plus largement, les Rød-Hvide dominent le rapport de force depuis 2003, avec trois victoires sur les six derniers matchs.

Mais en face, l'Angleterre a quelques arguments de son côté. D'abord, les Anglais n'ont toujours pas encaissé le moindre but depuis le début de l'Euro. Une solidité qui n'a été remise en question ni par Patrik Schick (co-meilleur buteur du tournoi) ni par le trio Havertz-Müller-Werner. Qui plus est, les Three Lions joueront à Wembley ce soir et rêvent d'y retourner pour la finale. De quoi faire pencher la balance ?