Obbi Oulare à Barnsley, c'est (presque) fait

Il ne manque plus que l'officialisation, mais le départ d'Obbi Oulare vers Barnsley est réglé.

Un peu plus de six mois après avoir été écarté du noyau A du Standard, Obbi Oulare a trouvé une porte de sortie. L'attaquant belge prend la direction de l'Angleterre et de Barnsley, pensionnaire de Championship, où un contrat de trois ans l'attend.

Comme l'explique Het Laatste Nieuws, Obbi Oulare devra d'abord satisfaire à une période de quarantaine et son transfert ne devrait donc être officialisé que la semaine prochaine. Il s'agira d'un retour en Angleterre pour l'attaquant belge qui avait évolué à Watford lors de la saison 2015-2016.