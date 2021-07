L'Union, un promu bien expérimenté

La saison reprend le 23 juillet et il est temps de présenter toutes les équipes de Pro League. Voici l'heure du champion en titre de D1B, l'Union St-Gilloise.

L'Union St-Gilloise voulait retrouver l'élite de notre football, et après une saison où les hommes de Mazzù ont dominé la D1B de la tête et des épaules, le désir de tout un club a été réalisé ; cerise sur le gâteau, c'est à Anderlecht que débutera la saison.

Si l'Union redécouvre l'élite, l'équipe ne manque cependant pas d'expérience. Le noyau comporte en effet beaucoup de joueurs qui ont déjà connu la D1A: Anthony Moris, Lucas Pirard, Guillaume François, Damien Marcq, Lazare Amani, ou encore Felipe Avenatti.

De plus, le coach connait aussi la musique. Felice Mazzù, c'est tout de même 280 rencontres en Pro League et cette expérience est un atout majeur pour ce noyau qui est déjà fort complet et dans lequel il y a beaucoup de joueurs en concurrence.

Qu'attendre de l'Union?

Du coup, il est difficile de savoir ce que visera l'Union et où l'équipe se situera dans le classement. Il est clair que l'objectif principal sera le maintien, mais avec le noyau riche en qualités mis à disposition de Felice Mazzù, les Bruxellois pourront viser plus haut avec un bon début de championnat.

Le problème, c'est qu'après Anderlecht ce sera le Club de Bruges qui se déplacera au Parc Duden, avant un déplacement au Beerschot et la réception de Courtrai. Ne pas louper son entrée en matière, ce sera certainement le but de l'Union. Après? Qui vivra verra.