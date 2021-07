🎥 Menant pourtant 3-0, le Standard de Liège concède le partage contre le Stade Rennais

Ce samedi (17h), le Standard de Liège disputait son dernier match amical contre le Stade Rennais.

Le Standard de Liège clôturait sa préparation estivale par une dernière joute amicale contre le Stade Rennais. Un match de gala qui au départ devait se dérouler à Sclessin sous les yeux de 9.000 supporters. Mais après les terribles inondations qui ont frappé le pays, le matricule 16 a décidé de disputer cette rencontre au centre d'entraînement.

Mbaye Leye décidait d'aligner son 3-5-2 habituel avec Al-Dakhil, Sissako et Laifis devant Bodart et Fai et Gavory sur les flancs. Dans l'entrejeu, on retrouvait le trio habituel Bastien-Cimirot-Raskin. En attaque, Dragus et Klauss.

Cité du côté de Lille, Hugo Siquet était absent de la feuille de match. Tout comme Lestienne, Carcela, Tapsoba, Dussenne et Amallah.

© photonews

Le round d'observation durera un peu plus de vingt minutes. Pourtant légèrement dominé par le Stade Rennais, le Standard de Liège ouvrira le score via un penalty. Fauché dans la surface par Aguerd, Klauss se fera justice lui-même (23e), 1-0.

Taclé à l'entrée de la surface par Ugochukwu, Dragus obtiendra un bon coup franc mais verra celui-ci être dévié par le mur breton (36e). Les Rouches doubleront la mise grâce à une superbe reprise de volée de Raskin dans la surface (42e), 2-0. Rennes réagira mais la frappe de Del Castille passera juste à côté du but de Bodart (45e). Le matricule 16 aggravera la mise juste avant la pause. Dragus décochera un joli enroulé repoussé par Gomis, mais Klauss traînait par là et enverra le cuir au fond des filets (45e), 3-0.

© photonews

En seconde période, Rennes obtiendra une belle opportunité mais la frappe de Del Castille ira heurter le poteau de Bodart (58e). Peu après l'heure de jeu, les Rouches se retrouveront à dix suite une deuxième carte jaune d'Al Dakhil (63e). Juste après, Bodart effectuera un superbe arrêt sur un coup franc direct de Bourigeaud (64e) avant de repoussera un tir de Terrier par la suite (69e). Bourigeaud réduira ensuite le score via un penalty (73e), 3-1. En supériorité numérique, Rennes exercera un gros pressing sur les Liégeois et reviendra à 3-2 via une réalisation d'Abline (76e), 3-2. Bodart effectuera ensuite un arrêt miraculeux du pied sur un tir de Tchaouna (81e). Les Bretons seront proches de l'égalisation mais la tête d'Abline passera juste à côté (86e) tandis que Shamir manquera une belle occasion en ne cadrant pas sa reprise dans le rectangle (87e). Assiégé en fin de rencontre, le Standard de Liège craquera et verra Rennes revenir au score avec un but de Tait (90e), 3-3.

© photonews

Le Standard de Liège monte en puissance et l'aurait sans doute emporté si Al-Dakhil n'avait pas été exclu. Malgré tout, les Rouches concèdent le partage lors de leur dernier match amical. Les Rouches reprendront le championnat le 23 juillet avec la réception de Genk à Sclessin.

Standard de Liège : Bodart, Fai (Pavlovic 82e), Al-Dakhil, Sissako (Ngoy 90e), Laifis, Gavory (Mmaee 90e), Raskin (Calut 86e), Cimirot (Shamir 82e), Bastien, Dragus (Dumont 75e), Klauss (Muleka 46e)

Stade Rennais : Gomis (Salin 46e), Boey (Camavinga 46e), Nyamsi (Soppy 46e), Assignon (Traore 68e), Aguerd, Terrier (Tchaouna 75e), Ugochukwu, Guirassy (Abline 46e), Bourigeaud (Diouf 75e), Tait, Del Castillo

Cartons jaune : Al Dakhil (39e et 63e)

Buts : (Klauss 23e et 45e) et Raskin (42e) ; Bourigeaud ( 73e pen), Abline (76e), Tait (90e)